USA beheld væpna styrkar i Syria

Ein amerikansk talsmann sa måndag at den amerikanske styrken vil bli verande i området. Det var tilbaketrekkinga av amerikanske soldatar frå den nordlege grensa mellom Syria og Tyrkia som førte til dei tyrkiske angrepa mot kurdiske styrkar på syrisk side av grensa.

Det var president Donald Trumps avgjerd om å verne oljefelt lenger aust i Deir Ezzor-provinsen som førte til forflytting av styrkar frå grenseområda mot Tyrkia, opplyser ein tenestemann til AFP. Men sjølv om delar av styrken er flytta og andre sende andre stader, er framleis rundt 1.000 soldatar i landet, det same som før varselet om tilbaketrekking.

Om det amerikanske vernet av oljefelta er lovleg, blir diskuterte i forsvarsdepartementet Pentagon. Enkelte skal ha uttrykt tvil om det syriske regimet kan nektast tilgang til oljeressursane dersom kurdiske opprørssoldatar som no kontrollerer området med hjelp av amerikanske styrkar, blir samde med president Bashar al-Assad om å dele fortenesta av oljesal.

Fredag svarte forsvarsminister Mark Esper at hensikta med å verne Syrias oljefelt er å hindre tilgang for IS og andre aktørar i regionen. Om det syriske regimet og Russland var inkludert i desse «andre aktørane» sa ikkje Esper noko om.

