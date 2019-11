Trumps stabssjef innkalla av riksrettsetterforskarane

utenriks

Årsaka til innkallinga er at Mulvaney blir antatt å ha førstehands kunnskap om Trumps forsøk på å få Ukraina til å etterforske Joe Biden, som ligg godt an til å bli presidentkandidat for demokratane i 2020.

Mulvaney er så langt den høgast rangerte tenestemannen i Det kvite hus som er kalla inn for å vitne. Lite tyder på at han vil møte opp, sidan presidenten ikkje vil at regjeringsmedlemmer skal samarbeide med dei folkevalde etterforskarane.

– Etterforskinga har avslørt at du kan ha vore direkte innblanda i eit forsøk frå president Trump, den personlege medhjelparen hans Rudolph Giuliani og andre på å halde tilbake nesten 400 millionar dollar i tryggingsstøtte for å presse Ukraina til å setje i gang etterforsking som ville gagne Trumps personlege, politiske interesser, skriv leiarane for dei tre komiteane som står bak etterforskinga.

(©NPK)