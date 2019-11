Polen felt i EU-domstolen i pensjonssak

utenriks

Dommen, som kom måndag, stadfestar ei tilsvarande avgjerd frå i sommar.

I ei reform i 2017 vart pensjonsalderen senka frå 67 til 65 år for menn og til 60 år for kvinner. Samtidig fekk justisministeren fullmakt til å la dommarar halde fram i jobben etter oppnådd pensjonsalder.

– Viktig avgjerd

EU-kommisjonen klaga saka inn for domstolen fordi dei meiner den differensierte aldersgrensa er diskriminerande, og fordi dei fryktar politisk kontroll av domstolane i Polen. I sommar sa EU-domstolen at ein tredel av polske dommarar ville bli ramma av endringa.

Polen seier den lågare pensjonsalderen for kvinner er eit lovleg tiltak med positiv diskriminering for å hjelpe kvinner inn i yrket.

– Dette er ei viktig avgjerd som støttar sjølvstendet til domstolane i Polen og elles, i tillegg til å hindre kjønnsdiskriminering. Ho gjer tydeleg at Polen ikkje har oppfylt forpliktingane sine i samsvar med EUs lover, heiter det i ei fråsegn frå EU-kommisjonen. Kommisjonen seier dei vil støtte Polens regjering og halde fram dialogen med styresmaktene.

Kan innføre sanksjonar

Ifølgje nyheitsbyrået Ritzau har Polen allereie justert reforma frå 2017, og det er opp til EU-kommisjonen å vurdere om den meiner endringane er tilstrekkelege.

Nettstaden Foreign Brief skriv at Polen truleg vil føye seg etter dommen fordi han ikkje er til hinder for forsøket i landet på å reformere rettsvesenet. I praksis inneber han likevel at regjeringspartiet PiS ikkje kan utnemne nye dommarar fullt så raskt. Dersom Polen ikkje rettar seg etter domstolen i Luxembourg, kan EU innføre sanksjonar som mellombels tap av stemmerett i EU-organ, men EU-kommisjonen understrekar at dei ikkje har noko ønske om å straffe Polen.

