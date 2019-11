Frankrike og Kina erklærer at klimaavtalen ligg fast

utenriks

Den franske presidenten Emmanuel Macron, som er på besøk i Kina, kom tysdag med ein kort kommentar til nyheita frå USA dagen før.

– Vi beklagar dette, heitte det i fråsegna frå Macrons administrasjon.

Presidenten meiner òg at USAs avgjerd gjer miljøsamarbeidet mellom Frankrike og Kina endå viktigare. Macron og den kinesiske presidenten Xi Jinping skal onsdag underteikne eit dokument om klimaendringane som inneheld ei erklæring om at Parisavtalen ikkje kan reverserast.

Også styresmaktene i Kina seier dei beklagar USAs avgjerd, og at dei håper USA kan byrje å vise meir ansvar.

– Vi meiner klimaendringane er ei felles utfordring som alle menneska i verda står overfor, seier Geng Shuang, talsmann for Kinas utanriksdepartement.

Iherdig motstandar

Parisavtalen vart inngått i desember 2015 og er signert av nesten landa i verda. Han blir sett på som eit minimum av kva verda må gjere for å unngå dei mest katastrofale konsekvensane av global oppvarming.

Men USAs president Donald Trump har vore ein iherdig motstandar av avtalen. Trump og partiet hans, Republikanarane, meiner tiltak for å verne klima og miljø skader amerikansk økonomi.

Allereie i valkampen i 2016 lova Trump å «kansellere» Parisavtalen og i staden satse på kolkraft – ei av dei største kjeldene til utslepp av CO2.

Kan omgjerast

I juni 2017 stadfesta Trump at han vil trekke USA ut av Parisavtalen. Men formelt kan dette først skje 4. november 2020 – dagen etter det neste amerikanske presidentvalet.

Viss Trump taper valet, kan ein ny president frå Det demokratiske partiet omgjere avgjerda om å forlate Parisavtalen. USA kan slutte seg til avtalen igjen i løpet av 30 dagar, ifølgje tidlegare visepresident og nobelprisvinnar Al Gore.

– Ingen enkeltperson og ingen parti kan stanse vår framdrift for å løyse klimakrisa. Men dei som prøver, vil bli hugsa for å vere sjølvtilfredse og løgnaktige i forsøka sine på å ofre planeten for si grådigheit, seier han.

Fjernar miljøtiltak

USAs utanriksminister Mike Pompeo sa måndag at USA har gitt FN beskjed om igangsettinga av den formelle prosessen med å forlate Parisavtalen.

Likevel planlegg amerikanske styresmakter å delta på FNs klimakonferanse neste månad, som har vorte flytta til Spania frå Chile.

Donald Trump har ei rekke gonger sådd tvil rundt forskinga på menneskeskapte klimaendringar. Han og Republikanarane har oppheva eller prøvd å oppheve ei lang rekke lover og reguleringar i USA som er meint å verne klima og miljø.

Måndag la Trump fram eit forslag som vil svekke to lover som vart innførte av Obama-regjeringa, og som skal sikre betre handtering av farlege tungmetall og oske frå kolkraftverk.

Andrew Wheeler, som no leier det amerikanske miljødirektoratet EPA, seier at det nye forslaget vil fjerne dei store byrdene som amerikanske kraftprodusentar er pålagt. Wheeler er tidlegare lobbyist for kolindustrien og vart nominert til stillinga av Trump.

