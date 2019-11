Sju kandidatar vil leie Underhuset

utenriks

Bercow leidde Underhuset i ti år, men takka for seg sist torsdag. Måndag er einaste post på programmet å velje etterfølgjaren hans.

Valet er skriftleg og hemmeleg, og det er venta å bli fleire avstemmingar. Representantane held på så lenge som det trengst inntil ein kandidat har fått over 50 prosent av stemmene. For ti år sidan tok det rundt seks timar.

Den nye leiaren risikerer å få langt kortare tid enn forgjengaren i den grøne stolen. Allereie tysdag blir Parlamentet oppløyst i forkant av valet 12. desember. Sidan leiaren må vere medlem av Parlamentet, må vedkommande òg sikre seg fornya tillit blant veljarane for å få meir enn to dagar i vervet.

Labour-favoritt

Det låg an til å bli ein kamp mellom åtte kandidatar, men då den offisielle lista vart klar måndag formiddag, stod det sju namn på ho.

Visepresident Lindsay Hoyle frå Labour er populær på begge sider av huset og blir rekna av mange for å vere favoritten. Bak han kjem partifelle Harriet Harman, den som har sete lengst blant dei noverande kvinnelege representantane.

Ei utfordring for Harman er at fleire brexitforkjemparar fryktar at ho vil vidareføre Bercows linje som leiar. Den konservative brexitmotstandaren vart kritisert av fleire for å vere aktivistisk i ei rolle som normalt blir rekna for å vere nøytral. Han fekk mellom anna kritikk frå brexit-sida då han lét opposisjonen ta kontroll over Underhuset i september og hastebehandle lovforslaget som til slutt tvinga statsminister Boris Johnson til å be EU om meir tid.

Konservative Edward Leigh har prøvd å selje seg inn som «tradisjonell» og «litt kjedeleg», truleg for å markere seg som noko heilt anna enn den fargerike og kontroversielle Bercow.

Dei fire andre kandidatane er Chris Bryant, Meg Hillier, Eleanor Laing og Rosie Winterton. Også blant dei er det enkelte som framhevar seg sjølv som «upåverka av tilknyting til politisk mål, parti eller gruppe i Parlamentet» eller som «stabiliserande og samlande» etter ei turbulent tid under Bercow.

Veteran styrer valet

Når Underhuset samlast måndag, har det formelt ingen leiar. Den som skal lose kollegaene sine gjennom valet, er den lengstsittande representanten, Kenneth Clarke. Den tidlegare finansministeren har vore medlem av Underhuset i drygt 49 år, men stiller ikkje til attval 12. desember.

Clarke har hatt ei rekke ministerpostar og representerte inntil nyleg Dei konservative. Han var ein av 21 representantar som vart kasta ut av parlamentsgruppa då han stemte mot si eiga regjering i september.

