Noreg støttar Nepal med ein halv milliard kroner

Ulstein innleidde det fire dagar lange besøket måndag og kunne samtidig fortelje om støtteprosjekta. 360 millionar kroner skal gå til å bygge ut straumforsyninga i ein av Nepals fattigaste provinsar.

– Tilgang til straum er ein føresetnad for å skape utvikling og nye arbeidsplassar. Ved å bidra til at heile landet får straum bidrar vi òg til å skape ei framtid for ungdommen, seier Ulstein i ei pressemelding.

Nepal er eitt av dei fattigaste landa i verda etter mange år med konflikt. Etter fredsavtalen i 2006 har landet fått ny grunnlov, og den nepalske staten blir no omdanna frå ein sentralt styrt stat til ein føderal stat med sju provinsar og 753 kommunar som har utstrekt sjølvstyre.

170 millionar kroner frå Noreg skal gå til å støtte opp om oppbygginga av det lokale sjølvstyret.

– Noreg vil saman med andre givarar bidra til å finansiere opplæring i dei nye kommunane og provinsane, seier Ulstein.

