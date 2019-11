Nederlandsk flyangrep i 2015 drap ei stor mengde sivile og IS-krigarar

utenriks

Det opplyser det nederlandske forsvarsdepartementet måndag, ifølgje Reuters.

Nederlands regjering har ikkje tidlegare gitt nokon detaljerte anslag på talet på døde under angrepet i Hawija, som ligg nær byen Kirkuk.

– Ei bombe som vart droppa frå eit nederlandsk F16-fly som tok del i den USA-leidde operasjonen mot terror natt til 2. juni, resulterte i rundt 70 offer, inkludert IS-krigarar og sivile, opplyser forsvarsminister Anna Bijleveld-Schouten i eit brev til parlamentet.

Venta ikkje sivile

Det nøyaktige talet på sivile er uklart, ifølgje brevet, men mengda offer var høgare enn det som var venta under det nattlege angrepet. Delvis var dette på grunn av ein serie med eksplosjonar frå sprengstoff lagra i bygningen.

Fabrikken låg på eit industriområde, og tilgjengeleg etterretning tilsa ikkje sivile offer fordi det ikkje budde nokon sivile i området nær målet, skriv forsvarsministeren.

– Etter angrepet var det ei stor mengde sekundære og større eksplosjonar som ikkje kunne ha vorte føresette baserte på tidlegare angrep på liknande mål. Det førte til øydelegging av ei stor mengde andre bygningar, heiter det.

Nederlandske F16-fly gjennomførte rundt 2.100 bombetokt over Irak som del av anti-IS-koalisjonen mellom oktober 2014 og 2018, opplyser departementet.

– Dei sivile har betalt ein høg pris

Ifølgje den uavhengige britiske organisasjonen Airwars har sivilbefolkninga i Syria og Irak betalt ein høg pris i krigen mot IS, som vart innleidd med eit amerikansk flyangrep for over fem år sidan.

Organisasjonen har fått rapportar om at nærare 30.000 sivile er drepne i dei over 34.400 flyangrepa som dei siste fem åra er utførte mot antatte IS-mål i dei to landa. Airwars har granska rapportane og meiner med stor grad av sikkerheit å kunne fastslå at opptil 12.980 sivile er drepne i angrepa, opptil 2.300 av dei barn og 1.400 av dei kvinner. Ifølgje Airwars finst det òg dokumentasjon på at ytterlegare 2.800 sivile er drepne, men denne er svakare.

Den USA-leidde koalisjonen har tidlegare berre erkjent å ha drepe 1.321 sivile i fly- og artilleriangrep retta mot antatte IS-mål i dei to landa og har kalla krigføringa «den mest presise i historia».

