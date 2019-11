Ludovic Orban godkjend som ny statsminister i Romania

utenriks

Avstemminga kjem etter eit mistillitsvotum som førte til at den sosialdemokratiske regjeringa til Viorica Dancila kollapsa 10. oktober. Orban var ein av pådrivarane for den avstemminga.

Orbans mindretalsregjering fekk alle av dei 240 stemmene som vart gitt frå seg. 225 representantar og senatorar avstod frå å stemme.

Det var uklart om det i det heile ville bli noko godkjent resultat av tillitsvoteringa på måndag, sidan Sosialdemokratane og eit anna opposisjonsparti hadde varsla boikott. I ei prøveavstemming vart det gitt frå seg 234 stemmer, éin meir enn minstekravet for at vedtaket skulle vere gyldig.

Før sjølve avstemminga var det namneopprop av alle 329 delegatar. deretter vart dei kalla opp éin og éin for å stemme.

Den politiske situasjonen i Romania har òg ein klar EU-dimensjon. Kandidaten i landet til å sitje i den nye EU-kommisjonen vart avvist i EU-parlamentet., men Romania har førebels ikkje klart å komme opp med ein ny kandidat. Kommisjonen skulle eigentleg tatt over sist fredag, men ligg no an til å ta fatt på gjerninga si 1. desember. For å klare den tidsfristen, må Romania innan kort tid foreslå ein ny kandidat for påtroppande president Ursula von der Leyen.

Ludovic Orban er elles ikkje i slekt med kollegaen sin Viktor Orbán i nabolandet Ungarn.

