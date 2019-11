HRW: Saudi-Arabias reformer hamnar i skuggen av aukande undertrykking

utenriks

Menneskerettsorganisasjonen dokumenterer at det, trass i reform-milepælar for kvinner og unge, framleis går føre seg overgrep som viser at rettssystemet i Saudi-Arabia er svakt og kan bli undergrave av leiarane i landet.

– Kronprins Mohammed bin Salman har etablert ein underhaldningssektor og tillate kvinner å reise og køyre, men saudiarabiske styresmakter har òg sperra inne mange av dei fremste reform-tenkjarane i landet og aktivistar under hans styre – nokre av dei som bad om nettopp desse endringane, seier Michael Page, nestleiar for Midtausten-avdelinga i Human Rights Watch (HRW).

I den 62 sider lange rapporten «The High Cost of Change': Repression Under Saudi Crown Prince Tarnishes Reforms» dokumenterer HRW presset frå saudiarabiske styresmakter mot dissidentar og aktivistar sidan midten av 2017, og den manglande evna styresmaktene har til å stille dei ansvarlege til ansvar.

For å vise at endringar verkeleg er i gang, burde kong Salman og kronprins Mohammed bin Salman innføre nye reformer for å sikre grunnleggande menneskerettar som omfattar ytringsfridom, forsamlingsrett, rett til å organisere seg og dessutan eit uavhengig rettsvesen og rettstryggingsgarantiar, meiner HRW.

– Det er inga reell reform i Saudi-Arabia så lenge ho finn stad i ein dystopi der menneskerettsaktivistar blir fengsla og der ytringsfridom eksisterer berre for dei som teiknar eit vondskapsfullt bilde av aktivistane, seier Page.

(©NPK)