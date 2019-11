Gorbatsjov: – Må øydelegge atomvåpen for å redde oss sjølv og planeten

utenriks

88-åringen får spørsmål om konfrontasjonen mellom stormaktene i eit nytt intervju med den britiske kringkastaren BBC.

– Så lenge det finst masseøydeleggingsvåpen, særleg atomvåpen, er faren kolossal, svarer Gorbatsjov.

Den tidlegare leiaren for supermakta Sovjet meiner alle land i verda må erklære at alle atomvåpen skal øydeleggast.

– For å redde oss sjølve og planeten vår, legg han til.

Gorbatsjov leidde Sovjetunionen då Berlinmuren fall for 30 år sidan og den kalde krigen tok slutt. Både i Tyskland og andre austeuropeiske land kollapsa kommunist-regima utan at Sovjetunionen greip inn militært.

– Vi kunne ikkje tillate blodige samanstøytar som følgje av ei sak av slik tyding for Tyskland, Europa og for heile verda. Så vi erklærte at vi ikkje ville gripe inn, fortel Gorbatsjov.

Under hans tid ved makta underteikna Sovjetunionen fleire viktige nedrustingsavtaler med USA. Ein av desse var INF-avtalen om mellomdistanserakettar.

Både USA og Russland trekte seg frå denne avtalen tidlegare i år.

