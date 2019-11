Demonstrantar skotne og drepne i Irak

utenriks

Seint søndag kveld omringa titals irakarar betongmurane rundt konsulatet. Dei kasta stein, brann bildekk og erstatta eit iransk flagg med eit irakisk flagg ved bygningen, ifølgje augevitne.

Uroa heldt fram utover natta, og tryggingsstyrkar skaut med skarpt for å stanse demonstrantar som prøvde å komme seg over muren og setje fyr på han, melder nyheitsbyrået AFPs korrespondent. Byen Karbala ligg sør for hovudstaden Bagdad og er heilag for sjiamuslimar.

Måndag morgon opplyser sjefen for det rettsmedisinske instituttet i byen at tre menneske vart skotne og drepne i løpet av natta. Ytterlegare 19 demonstrantar og 7 politifolk vart såra, ifølgje nyheitsbyrået APs kjelder.

Den siste månaden har Irak vore prega av ei landsomfattande protestrørsle mot regjeringa i Bagdad. Protestane blir retta mot det politiske systemet og eliten, som blir skulda for å rane til seg verdiane i landet medan befolkninga blir stadig fattigare.

Mange av demonstrantane har retta sinnet sitt mot nabolandet Iran og dei mektige irakiske sjiamilitsane som blir støtta av Teheran.

Irakiske tryggingsstyrkar har tidvis slått svært hardt ned på protestane, og over 250 menneske har vorte drepne så langt.

Mange irakarar lever i fattigdom etter år med amerikansk okkupasjon, krig og konflikt, og arbeidsløysa er på rundt 25 prosent.

Om lag 60 prosent av dei 40 millionar innbyggarane i landet er under 25 år.

