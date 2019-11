Bolsonaro seier meir olje er venta mot Brasils strender

utenriks

Bolsonaro kommenterte søndag utsleppet som har slått inn over meir enn 200 av strendene i landet.

– Det som har komme så langt, og det som er samla opp, er berre ein liten del av kva som er sloppe ut, sa Bolsonaro til tv-stasjonen Record television.

Dei siste tre månadene har olje skylt opp på strendene over ei strekning på 2.000 kilometer av Brasils kystlinje. Fleire tonn råolje er samla opp av frivillige og statstilsette som har vorte beordra ut. Det er førebels ikkje gitt noko overslag på dei miljømessige eller økonomiske konsekvensane av utsleppet. Fleire sårbare dyrearter er ramma av sølet langs kysten.

Brasils romforskingssenter INPE opplyste fredag at det truleg framleis er olje i sjøen som blir ført mot land av havstraumar og at denne olja kan flyte inn på strendene i delstatane Espírito Santo og Rio de Janeiro søraust i Brasil.

Brasilianske styresmakter har peika på den greske oljetankaren Bouboulina som den hovudmistenkte bak utsleppet. Tankaren lasta olje i Venezuela og sette kursen mot Singapore rundt den tida då olja skal ha leke ut. Reiarlaget Delta Tankers nekta i helga for at skipet hadde hatt utslepp på turen frå Venezuela til Malaysia i juli, og hevda at heile lasta kom fram til destinasjonen utan at noko var gått tapt.

(©NPK)