Bolivias regjering skuldar opposisjonen for kupplanar

President Evo Morales vann første valrunde i Bolivia med akkurat nok stemmer til å sleppe ein valrunde nummer to, men resultatet har vore omstridt. Situasjonen i landet har sidan vore ustabil.

Søndag gjentok opposisjonsleiar Carlos Mesa sine oppmodingar til Morales om å utskrive nyval etter konfliktane om utfallet av valet 20. oktober. Han sa at støttespelarane hans vil bli verande i gatene inntil ei løysing på krisa er lagt fram.

Ein annan opposisjonsleiar, Luis Fernando Camacho i Santa Cruz-regionen, sa laurdag at Morales hadde ein frist på 48 timar til trekke seg. Han oppmoda vidare dei militære til «å stille seg på folkets side» i denne konflikten. Dei væpna styrkane i landet har så langt stilt seg nøytrale etter valet.

– Dei vil at menneske skal bli drepne av politiet og militæret, sa Morales i eit fjernsynsintervju.

Innanriksministeren i landet, Carlos Romero, omtalte utspelet som at eit statskupp var under planlegging og underbygde det med at regjeringa hadde etterretningsopplysningar om at ein valdeleg konfrontasjon er i ferd med å bli førebudd.

