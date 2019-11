Boeing testa romkapsel

utenriks

Starliner kan frakte dei første astronautane til Den internasjonale romstasjonen (ISS) allereie tidleg til neste år.

Den ubemanna testen skjedde på rakettskytefeltet White Sands i den amerikanske delstaten New Mexico måndag. Redningssystemet gjer det mogleg for romkapselen å fly vekk frå bereraketten for eiga maskin viss noko skulle gå gale.

Fartøyet var under testen ikkje kopla til ein rakett, men stod på ei eiga utskytingsrampe. Fire rakettmotorar sørgde for å skyte fartøyet til vêrs, før fallskjermar vart løyste ut etter 20 sekund og Starliner-kapselen dalte langsamt ned igjen. Store luftpute vart løyste ut under kapselen for å gjere landinga mjukare.

– Testteamet og romfartøyet gjorde jobben perfekt, seier leiar for Starline-programmet John Mulholland.

Boeing og SpaceX har vorte valt ut av NASA til å bygge romfartøy som skal erstatte dei pensjonerte romferjene. Hovudjobben for dei nye farkostane blir å frakte personell til og frå romstasjonen.

Sidan den siste romferjeturen i 2011 er det berre russiske Sojuz-kapslar som har vore i trafikk til og frå ISS.

SpaceX gjennomførte ei ubemanna ferd til stasjonen med Crew Dragon-kapselen sin i mars, og Boeing skal etter planen gjere det same med Starliner den 17. desember.

