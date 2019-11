Nye murar blir reiste 30 år etter Berlinmurens fall

utenriks

Opninga av grenseovergangane i Berlin 9. november 1989 har vorte ståande som sjølve symbolet på kommunismens endelikt i Europa.

Store menneskemengder strøymde inn i Vest-Berlin, og unge tyskarar gjekk laus på Berlinmuren med slegger. Murens fall vart byrjinga på eit nytt kapittel i europeisk historie, der hovudtemaet var fridom.

30 år seinare er det heilt andre utviklingstrekk som pregar Europa og mange andre delar av verda. Nye murar blir bygde, grenser hardnar til og nasjonalismen har igjen vorte ei politisk kraft. Politiske leiarar i land som Ungarn og Polen blir skulda for å undergrave demokratiet.

– Vi har reist tilbake til ei tid der politikarar bygger murar for å skape frykt og splitting, seier Nick Buxton frå tankesmia Transnational Institute.

Trumps grensemur

USAs president Donald Trump har vorte den fremste forkjemparen for grensemurar dei siste åra. Han ønsker seg ei kraftig utviding av murane og barrierane langs USAs grense mot Mexico for å hindre smugling og ulovleg innvandring.

Også i Aust-Europa har styresmaktene bygd piggtrådgjerde og murar for å stanse migrantar. Italias tidlegare innanriksminister Matteo Salvini nekta redningsfartøy å gå i land – for å hindre migrantar og flyktningar i å komme til Italia etter å ha kryssa Middelhavet.

På den okkuperte palestinske Vestbreidda har Israel bygd ein mur som skal hindre væpna palestinarar i å ta seg inn i Israel.

Til saman finst det rundt 40.000 kilometer med murar i verda som skal hindre menneske å passere, ifølgje Elisabeth Vallet ved Universitetet i Quebec i Canada.

Dette svarer til omkrinsen på heile jorda, og den samla lengda har auka kraftig dei siste 20 åra.

Migrantar og flyktningar

I tillegg til murane i vestlege land, Aust-Europa og Midtausten, har Kina bygd nye barrierar langs grensene sine, mellom anna mot Nord-Korea.

India har sett opp nye piggtrådgjerde langs grensa mot Bangladesh, i tillegg til den militariserte delelinja mot den pakistanske delen av Kashmir.

I Vesten er innvandringsmotstand ein viktig grunn til at nye murar blir bygde. Nye hindringar vart oppretta etter at rundt éin million migrantar og flyktningar kom til Europa i 2015.

Samtidig fører motstand mot frihandel og globalisering til skiping av økonomiske barrierar.

President Donald Trump har innført nye, omfattande tollmurar mot Kina. Og brexit kan bremse handelen mellom Storbritannia og EU.

– Globaliseringa skapte to rørsler: Éi i retning openheit, og éi rørsle mot meir lukka grenser, seier Elisabeth Vallet.

Grenselaus visjon

I 1989 var Berlinmurens fall eit dramatisk høgdepunkt i ei rekke av revolusjonar og omveltingar i Aust-Europa.

I dei aller fleste tilfella gjekk revolusjonane fredeleg for seg, og dei førte både til kommunismens endelikt og spreiing av demokrati og kapitalisme. To år seinare var Sovjetunionen oppløyst, og den kalde krigen var over.

Etter at jernteppet fall, oppstod førestillingar om ei fullstendig grenselaus verd der statar og nasjonar ville få stadig mindre tyding. Kritikarar meiner i dag at dette var ein virkelighetsfjern og feilslått visjon.

– Å oppheve grenser betyr å få statar til å forsvinne. Ei verd utan grenser er ei barbarisk verd, meiner den franske professoren og tidlegare ambassadøren Michel Foucher.

Også Joachim Gauck, som deltok under omveltingane i 1989 og seinare vart Tysklands president, meiner styresmaktene må sørge for avgrensingar som gir borgarane ei kjensle av tryggleik.

Karsten Brensing, som 21 år gammal klarte å flykte frå det lukka Aust-Tyskland, er på si side uroa av utviklinga han ser i dag.

– Det kjennest forferdeleg å sjå at folk igjen ber om stengde grenser, seier han.

(©NPK)