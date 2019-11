Trump melder flytting til Florida

utenriks

Det kjem fram i ei «bustedserklæring» send til domstolen i Palm Beach i slutten av september, der både han og førstedame Melania Trump erklærer at den eksklusive feriestaden deira Mar-a-Lago frå no av vil vere den permanente adressa deira, skriv New York Times.

«Om eg oppheld meg ein annan stad eller i ein annan delstat eller stat, erklærer eg med dette at den beskrivne bustaden min i delstaten Florida er min dominerande og viktigaste heim, og eg har tenkt å fortsette det permanent slik», heiter det frå presidenten.

Sidan han kom til makta har Trump ifølgje avisa vore 99 dagar på Mar-a-Lago, samanlikna med 20 dagar i Trump Tower, som er den noverande adressa hans.

Skatt

Det kvite hus har ikkje ønskt å kommentere overfor NY Times kvifor Trump byter adresse, men ein person som skal stå nær presidenten hevdar at det i all hovudsak kjem av skatt.

Ein annan grunn skal ifølgje kjelda vere at Trump er «rasande» fordi statsadvokaten på Manhattan, Cyrus R. Vance, har kravd at Trumps revisorfirma gir frå seg skattemeldingane til presidenten som privatperson og næringsdrivande dei siste åtte åra.

Florida, som ikkje har statleg inntektsskatt eller arveavgift, har lenge vore ein stad for dei velståande å sleppe unna dei høgare skattane i nordaust.

Stadfestar flytting

Donald Trump stadfestar torsdag flyttemeldinga på Twitter. Der skriv han at han håper å bli i Det kvite hus i fem år til og gjere Amerika «great again», men at han og familien hans vil gjere feriestaden i Palm Beach til den permanente bustaden sin.

«Eg verdset New York og bebuarane i New York, og vil alltid gjere det. Men dessverre, trass i at eg betaler millionar av dollar i by, statlege og lokale skattar kvart år, har eg blitt behandla veldig dårleg av dei politiske leiarane i både byen og staten», skriv presidenten.

«Få har blitt verre behandla. Eg hatar å måtte ta denne avgjerda, men det er dette som til slutt vil vere det beste for alle involverte», tvitrar Trump og seier at New York alltid vil ha ein spesiell plass i hjartet hans.

