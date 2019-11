Greta Thunberg ber om hjelp til å returnere til Europa

utenriks

– Det viser seg at eg har reist halve jorda rundt i feil retning, skriv ho på Twitter etter at det fredag vart kjent at FNs klimakonferanse i desember skal arrangerast i Madrid og ikkje i Chiles hovudstad Santiago, slik det først var planlagt.

– No treng eg hjelp til å krysse Atlanteren i november. Om nokon kan hjelpe meg med transport, så blir eg veldig takksam, skriv ho vidare.

Thunberg, som ikkje vil fly av miljøomsyn, har vore i Nord-Amerika sidan ho i august kryssa Atlanterhavet seglbåten Malizia II. Seinare fredag skulle ho delta i ein stor klimademonstrasjon i Los Angeles.

Eitt av hovudmåla med Amerika-turen hennar var å delta på klimakonferansen i Chile.

Men landet trekte seg tidlegare denne veka som arrangør på grunn av den omfattande uroa som har prega det søramerikanske landet den siste tida.

Rundt 25.000 delegatar er venta til COP25 som blir arrangert frå 2. til 13. desember. Det er FNs årlege klimakonferanse og inngår i innsatsen for å implementere måla frå Parisavtalen.

