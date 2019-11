Farage: – Brexitavtalen vil føre til at vi melder oss inn igjen

utenriks

– Boris Johnsons avtale gir oss alle ulempene ved eit medlemskap, men ingen av fordelane ved å ikkje vere det, sa Farage fredag.

– Dersom vi aksepterer han, vil det utløyse ein ny kamp for å melde landet inn i EU igjen, og den kampen vil lykkast, sa han og teikna opp det som for han er eit skrekkscenario.

Farage var ein av dei hardaste EU-motstandarane før folkeavstemminga for tre år sidan, og han har vore ein av dei mest kompromisslause i tida etterpå. Han ønsker ikkje å ha nokon forpliktingar overfor EU og vil ikkje ha nokon utmeldingsavtale i det heile.

Allianse

Samtidig tar han til orde for ein brexitallianse med mellom anna Boris Johnson og regjeringspartiet. Men han opnar òg for å sleppe inn andre som vil sørge for å få Storbritannia ut av unionen. Får han ikkje til nokon slik allianse, vil brexitpartiet stille kandidatar i alle valkretsane i landet.

Farage ville ikkje seie om han sjølv stiller og eventuelt i kva for valkrets. Det vil bli gjort kjent dei næraste dagane, sa han.

– Eit svik

Sjølv om Farage er villig til å slåst mot toryane, var det Labour som fekk det glatte laget då han byrja talen sin ved valkampopninga i nordengelske Hartlepool.

– Labour lova å respektere folkeviljen for tre år sidan, men no vil dei ha nye forhandlingar og ei ny folkeavstemming der alternativa er å bli verande medlem eller noko som i praksis inneber å bli verande i EU.

Han kalla Labours haldning eit svik og meiner det er nettopp Labour som har mest å tape på eit sterkt brexitparti.

Tok æra for tory-fleirtal

– Det er latskapstenkning å tru at alle brexitforkjemparar er toryar. Då UKIP stilte til val i 2015, var det Labour som vart hardast ramma. Det var derfor det enda med konservativt fleirtal.

UK Independence Party (UKIP) var partiet han leidd fram til november 2016. Sidan mars i år har han leidd Brexitpartiet, som vart stifta for eit snautt år sidan. Han er ein av dei 28 representantane til partiet i EU-parlamentet.

