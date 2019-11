Austerrike forbyr røyking på puben

utenriks

Den nye røykelova inneber forbod mot røyking på restaurantar og utestader, med truslar om bøter på opptil 1.000 euro for røykarar som fyrer opp i strid med reglane.

Også vasspiper og e-sigarettar er omfatta av forbodet.

Unntak

Eit slikt forbod var ikkje mogleg under den førre regjeringa i landet, som var samansett av konservative ÖVP, leidd av tidlegare statsminister Sebastian Kurz, og det ytterleggåande høgrepartiet FPÖ.

Under den førre regjeringa vart det gitt unntak for små pubar, medan det var tillate med eigne røykerom på større restaurantar og utestader. Dette var eit sentralt krav for FPÖ og den sigarettrøykande leiaren deira, Heinz-Christian Strache, og politikken var nedfelt i koalisjonsavtalen som vart inngått med ÖVP i 2017.

Unntaka vart ståande sjølv om 880.000 austerrikarar underteikna eit opprop med krav om totalforbod.

Kollaps

Men i mai kollapsa regjeringa etter at ein kompromitterande video av Strache vart leken til pressa. I videoen tilbyr Strache lukrative offentlege kontraktar i Austerrike til ei kvinne som gir seg ut for å vere russisk donor, i byte mot valkampstøtte.

Etter dette gjekk ÖVP saman med andre parti i nasjonalforsamlinga for å stemme for den nye røykelova.

Håpet er at lova skal føre til eit fall i delen røykarar i Austerrike. I dag røyker nærare éin av fire ungdommar og vaksne i landet, mot eit snitt på 18 prosent i EU som heilskap.

Nyval

I slutten av september vart det òg halde nyval i Austerrike. Der gjekk Kurz og ÖVP sigrande ut med 37 prosent av stemmene, medan FPÖ fall kraftig tilbake.

Kurz er i desse dagane i diskusjonar med andre parti om ein ny regjeringskoalisjon.

(©NPK)