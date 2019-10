Skryt og støtte frå Stoltenberg til Ukraina

utenriks

I ein tale til Ukrainas nasjonalforsamling gav NATOs generalsekretær uttrykk for støtte til ønsket landet har om ein gong å bli medlem i alliansen.

– Døra står open, men det er ikkje enkelt å bli med. Det krev innsats og reformer. Medlemskap er ei avgjerd som blir tatt av alliansen og dei som ønsker å slutte seg til han. Ingen utanforståande land har vetorett. Tida for interessesfærar er forbi, sa Stoltenberg.

– Ein suveren stat vel sjølv korleis han legg opp tryggingspolitikken sin, sa Nato sjefen.

Ba Russland trekke seg ut

På ein felles pressekonferanse med president Volodymyr Zelenskyj sa Stoltenberg at det var oppmuntrande å sjå framstega i den opprørskontrollerte Luhansk-regionen, men mint om at konflikten i Donbass framleis krev liv.

– Russland må stanse si støtte til dei militante i regionen og trekke seg ut av ukrainsk territorium, sa NATOs generalsekretær. Han anerkjente òg Zelenskyjs personlege innsats for ei fredeleg løysing på konflikten. Stoltenberg gjentok òg at Nato aldri vil akseptere «Russlands ulovlege annektering av Krim».

– Nato støttar Ukrainas integritet og fordømmer Russlands aggressive framferd i Svartehavsregionen. Vi ber Russland frigi skipa som vart tatt i arrest i fjor og gi fri tilgang til hamnene i Azovhavet, sa han.

– Vi er òg ein bidragsytar

Zelenskyj takka på si side for NATOs urokkelege støtte. Han sa at han opplever Ukraina som ein integrert del av «den europeiske og atlantiske sikkerheitsregionen».

– Og her er vi ikkje berre ein mottakar, men også ein bidragsytar.

Stoltenberg sa at Nato set pris på partnarskapet med Ukraina og bidraget landet har til nettopp den nordatlantiske sikkerheita og til NATO-operasjonar i mellom anna Afghanistan og Kosovo.

– Står ved deira side

I talen til nasjonalforsamlinga i Kiev sa Stoltenberg òg at Nato vil halde fram å støtte arbeidet for å styrke rettsstaten, sikre rettane til minoritetar og kjempe mot korrupsjon i Ukraina.

Han minte dei folkevalde om at fridom ikkje berre gir rettar, men også forpliktingar. Stoltenberg siterte òg ein av Ukrainas fremste diktarar og forfattarar gjennom tidene, Taras Sjevtsjenko:

– «Det er ille å ligge i lenker og råtne i et dypt fangehull. Men det er verre når man er fri, å bare sove og sove og sove». Men de søv ikkje. I parlamentet kan de jobbe saman til beste for alle borgarar. Ukraina står på for framtida, og Nato står ved deira side. Vi deler verdiane deira om fridom og demokrati, respekt for menneskerettane og for rettsstaten.

