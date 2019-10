Politikar tatt i å chatte med prostituert i Ukrainas nasjonalforsamling

utenriks

– Hei, staden din, skreiv han prostituerte til Jaramenko, som tilhøyrer partiet til president Volodymyr Zelenskyj.

Meldinga vart fanga opp på bilde av skjermen på Jaramenkos telefon som ein ukrainsk nettstad har publisert. Bilda viser mellom anna at han og den prostituerte har ein dialog om timeprisen hennar. Meldingsutvekslinga skjedde då 48-åringen, som har lang fartstid i ukrainsk politikk, sat i ein sesjon i nasjonalforsamlinga.

Jaramenko avviste først at han hadde chatta med ein prostituert, men hevda seinare på Facebook at han gjorde det for å lure journalistar. Til slutt sletta han dette innlegget og unnskylda seg overfor familie, kollegaer og presidenten. Fleire politikarar har kravd Jaramenkos avgang.

Skandalen blir rekna for å vere ein flause for Zelenskyj, som har prøvd å rydde opp i det politiske systemet og kjempe mot korrupsjon.

Den ukrainske nasjonalforsamlinga har tidlegare fått merksemd for mellom anna slagsmål og anna bråk som ikkje vanlegvis blir forbunde med nasjonalforsamlingar.

