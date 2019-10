Over 70 mista livet i togbrann i Pakistan

utenriks

Toget som torsdag var på veg frå hamnebyen Karachi i sør til Rawalpindi i nord, tok fyr då ein passasjer brukte ein gassomn i toget til å lage frukost om bord, ifølgje politibetjent Ameer Taimur Khan.

Mange menneske vart innesperra i dei brennande togvognene. Fleire av dei overlevande hoppa ut av vindauga medan flammane spreidde seg.

– Vi kunne høyre folk som gret og skreik om hjelp, seier Chaudhry Shujaat.

Saman med kona si og to barn gjekk han om bord på toget berre få timar før brannen braut ut.

– Eg trudde vi skulle døy. Den neste vogna stod i brann, fortel han.

Dødstalet har stige betrakteleg sidan det først vart meldt om ti døde i brannen i provinsen Punjab aust i landet. Midt på dagen hadde dødstalet stige til 71.

Hoppa av toget

Frykta er at talet vil stige ytterlegare. Av 43 skadde er tilstanden framleis kritisk for 11 pasientar, opplyser ein talsmann for nødetatane i distriktet. Dei overlevande er frakta til ulike sjukehus i byen Bahawalpur og andre stader i Rahim Yar Khan-distriktet, der ulykka fann stad.

TV-bilde frå staden viser flammar ut av togvognene, og ein høyrer folk som skrik. Fleire vart skadde då dei hoppa ut av det brennande toget.

Overlevande fortel at det tok nesten 20 minutt frå brannen braut ut, til toget til slutt stansa.

Mange ulykker

I morgontimane leitte redningsarbeidarar gjennom det utbrente togvraket for å hjelpe dei skadde og leite etter fleire offer. Eit anna tog vart sendt til staden for å køyre overlevande til byen Rawalpindi rett sør for hovudstaden Islamabad, opplyser styresmaktene.

Togulykker er vanleg i Pakistan, der jernbanen gjennom mange tiår har lide under dårleg vedlikehald som følgje av korrupsjon, vanstyre og manglande investeringar, skriv nyheitsbyrået AFP.

I juli omkom minst 23 menneske i ei togulykke i same distrikt då eit passasjertog frå Lahore køyrde inn i eit godstog som hadde stansa ved ein overgang.

