Over 60 mista livet i togbrann i Pakistan

utenriks

Toget som torsdag skulle gå frå byen Karachi til Lahore, tok fyr då ein passasjer brukte ein gassomn i toget til å lage mat, ifølgje politibetjent Ameer Taimur Khan.

Fleire personar vart fanga i dei brennande togvognene. Dødstalet har stige betrakteleg etter at det først vart meldt om ti døde i brannen i provinsen Punjab aust i landet.

Ein talsmann for styresmaktene oppgav seinare at 46 menneske har omkomme. Torsdag morgon hadde dødstalet stige til 62, ifølgje Kaleem Ullah, sjefen for den offentlege redningstenesta i Rahim Yar Khan-distriktet. Tilstanden er kritisk for fleire av dei skadde, og ein fryktar at dødstalet vil stige ytterlegare.

TV-bilde frå staden viser flammar ut av togvognene, og ein høyrer folk som skrik.

Togulykker er vanleg i Pakistan, der jernbanen gjennom mange tiår har lide under dårleg vedlikehald som følgje av korrupsjon, vanstyre og manglande investeringar, skriv nyheitsbyrået AFP.

I juli omkom minst 23 menneske i ei togulykke i same distrikt då eit passasjertog frå Lahore køyrde inn i eit godstog som hadde stansa ved ein overgang.

