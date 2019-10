Nye handelssamtalar mellom USA og Kina

utenriks

Då skal dei fremste forhandlarane til landa igjen snakke saman på telefon, opplyser det kinesiske næringsdepartementet.

Tidlegare denne veka sa USAs president Donald Trump at han håpte ein «første fase» av ein handelsavtale med Kina kunne underteiknast under APEC-toppmøtet i Chile i midten av november. Her skulle etter planen både Trump og den kinesiske presidenten Xi Jinping vere til stades.

Men onsdag vart det kjent at Chile avlyser både APEC-toppmøtet og klimaforhandlingane som skulle føregå i landet i desember. Årsaka er dei omfattande demonstrasjonane og opptøyane i Chile den siste tida.

