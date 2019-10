No skal dei stemme over prosessen mot Trump

utenriks

Avstemminga på torsdag er meint å formalisere vegen vidare i riksrettsprosessen. Den foreslåtte resolusjonen vil mellom anna opne for offentlege høyringar.

I forkant av avstemminga har leiar Nancy Pelosi bedt alle representantar frå Demokratane om å møte opp, ifølgje ei kjelde tett på prosessen.

Det er venta at representantane i hovudsak vil dele seg langs partilinjer i avstemminga. Men Demokratane har fleirtal i Representanthuset, og det blir derfor tatt for gitt at resolusjonen vil bli vedtatt.

Samtidig held dei lukka høyringane i saka fram, og torsdag er det Tim Morrison som blir spurt ut. Han var Trumps rådgivar i russiske og europeiske saker, men gjekk av dagen før høyringa på torsdag.

Morrison blir rekna som ein hauk i tryggingspolitikken og har tidlegare vore sentral i Republikanaranes partiapparat. Han samarbeidde tett med John Bolton, som nyleg trekte seg som Trumps nasjonale tryggingsrådgivar.

Høyringane dreier seg i første rekke om skuldingane mot Trump om at han skal ha prøvd å presse Ukraina til å etterforske tidlegare visepresident Joe Biden, som er ein av favorittane til å bli Demokratanes presidentkandidat i 2020.

Trump sjølv nektar for å ha gjort noko gale i saka.

