IS truar med å hemne Baghdadis død

utenriks

– Ikkje gled dykk, USA. Den nye utvalde vil få dykk til å gløyme det fæle de har sett og gjere at det Baghdadi oppnådde i si tid, vil smake søtare, heiter det i den sju minutt lange lydopptaket på propagandakanalen i ekstremistgruppa Al Furqan torsdag.

I fråsegna blir det opplyst at Abi Ibrahim al-Hashimi al-Qurashi er utpeika til IS' nye leiar. Ekstremistgruppa stadfestar samtidig at både Baghdadi og talsmannen og den antatte etterfølgjaren hans Abu Hassan al-Muhajir er døde.

USAs president Donald Trump kunngjorde på ein pressekonferanse i Det kvite hus søndag førre veke at Baghdadi var død.

– Han døydde som ein hund. Han døydde som ein feiging, sa Trump mellom anna om Baghdadi.

I IS-fråsegna blir Trump omtalt som ein «gal, gammal mann».

Baghdadi døydde i eit amerikansk spesialoperasjon i Syria laurdag 26. oktober. Han var IS' leiar sidan 2010, og i 2014 proklamerte han skipinga av IS-kalifatet i Syria og Irak.

USAs forsvarsdepartement offentleggjorde tidlegare denne veka ein video som viser delar av militæraksjonen der al-Baghdadi vart drepen. I videoen, som vart lagt fram på ein pressekonferanse onsdag, ser ein amerikanske soldatar som nærmar seg skjulestaden der Baghdadi oppheldt seg.