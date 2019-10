HRW skuldar CIA-støtta militsar for å likvidere sivile i Afghanistan

utenriks

CIA nektar for innhaldet i ein 50 sider lang rapport frå den New York-baserte menneskerettsorganisasjonen, som har granska saka i nesten to år. Den amerikanske etterretningsorganisasjonen seier mange av skuldingane mot dei afghanske spesialstyrkane «sannsynlegvis er falske eller overdrivne».

CIAs støtte til paramilitære grupper og krigsherrar vidarefører ein tradisjon som starta under den sovjetiske krigen i Afghanistan på 1980-talet, og som vart tatt opp att etter 2001.

Militsane har lenge jakta på Taliban og blir rekna som eit viktig verktøy i krigen mot opprørarar. Men dei brutale framgangsmåtane deira er omstridde.

Taliban-land

HRW dokumenterer no 14 tilfelle der CIA-støtta grupper blir skulda for å ha utført drap på sivile eller andre alvorlege overgrep under nattlege raid.

Militsane opererer vanlegvis i opprørskontrollerte område. Husransakingar blir ofte kombinert med luftangrep der sivile blir «vilkårleg eller uforholdsmessig» drepne, ifølgje HRW. I enkelte tilfelle blir menn tatt til fange, og familiane får ikkje vite kvar dei er.

– Afghanske angrepsstyrkar har vore ansvarleg for utanomrettslege avrettingar og forsvinningar, vilkårlege luftangrep, angrep på helsestasjonar og andre folkerettsbrot, seier HRW.

1.113 amerikanske angreip

I arbeidet med rapporten har HRWs granskarar intervjua 39 afghanarar som er direkte ramma, i tillegg til fleire augevitne i ni ulike provinsar.

– I sak etter sak har desse styrkane ganske enkelt skote personar dei har i si forvaring og overlate heile samfunn til skrekken frå grove nattlege raid og vilkårlege luftangrep, seier rapportforfattar Patricia Gossman.

USA utførte 1.113 luft- og artilleriangrep i Afghanistan berre i september, ifølgje tal som NATO la fram denne veka. Det er ein kraftig auke frå månadene før, og opptrappinga fell saman med samanbrotet i forhandlingar mellom Taliban og USA.

2.531 operasjonar

I dei ni første månadene i år utførte afghanske spesialstyrkar 2.531 bakkeoperasjonar, meir enn i heile fjor, ifølgje USA generalinspektør for afghansk gjenoppbygging (SIGAR).

HRW, som har delt funna sine med både afghanske og amerikanske styresmakter, meiner militsane enten må oppløysast eller underleggast kontroll frå forsvarsdepartementet.

CIAs talsmann Timothy Barrett seier byrået uføre alle dei globale operasjonane sine «i tråd med lova». Han skuldar Taliban for å spreie feilinformasjon og påpeikar at opprørarane ikkje opererer i samsvar med liknande reglar.

Nektar for skuldingar om krigslovbrot

Afghanistans nasjonale tryggingsråd, som militsane indirekte er underlagt, seier likevel at HRW-rapporten «gjenspeglar nokre realitetar».

HRW tar i rapporten til orde for å etterforske i kva grad USA har gjort seg skuldig i krigslovbrot i Afghanistan.

USA har tidlegare avvist alle skuldingar om krigslovbrot. Washington reagerte kraftig då Den internasjonale straffedomstolen ICC foreslo ei etterforsking og svarte med å nekte å skrive ut visum til USA for ein av aktorane i domstolen.

ICC uttalte i etterkant at dei ikkje vil etterforske skuldingar om krigsbrotsverk utført i Afghanistan, verken av USA eller andre.

