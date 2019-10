50 Boeing-fly sat på bakken etter funn av sprekkar

utenriks

Flya er sette på bakken etter at USAs luftfartsstyresmakt tidleg i oktober beordra at flya skulle undersøkast grunna funn av sprekkar på fly i Kina.

Til nyheitsbyrået AFP opplyser ein talsperson for Boeing at rundt 1.000 fly hittil har vore gjennom inspeksjonen, med «funn» på mindre enn fem prosent, altså rundt 50 fly.

Flya er ein versjon av typen Boeing 737 kalla NG, som er forkorting for neste generasjon. Boeing planlegg å erstatte NG med MAX-flya, som alle for tida er sette på bakken etter dei to MAX 8-ulykkene i Indonesia i oktober i fjor og Etiopia i mars der til saman 346 menneske mista livet.

