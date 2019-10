– Ein kamp for å overleve, seier Europarådets kommissær om greske asylleirar

utenriks

– Situasjonen for migrantar, inkludert asylsøkarar, på dei greske øyane har vorte dramatisk forverra dei siste 12 månadene. Det er nødvendig med hastetiltak retta mot dei desperate forholda tusenvis av menneske lever under, seier Dunja Mijatovic i ei pressemelding. Ho har vore på eit fem dagar langt besøk i Hellas og har mellom anna besøkt mottakssenter på øyane Lesvos og Samos og i byen Korint.

– Det er ein desperat mangel på medisinsk hjelp og sanitære tiltak i dei svært overfylte leirene eg besøkte. Folk står i kø i timevis for å få mat og for å bruke bad og toalett når desse er tilgjengelege. Dette handlar ikkje lenger om mottak av asylsøkarar, det har vorte ein kamp for å overleve, held kommissæren fram.

Ho hyllar samtidig styrken til asylsøkarane og solidariteten til bistandsarbeidarar og lokalbefolkninga som prøver å bringe eit visst verde til leirane. Mijatovic ber greske styresmakter setje inn strakstiltak for å sikre at alle får oppfylte dei grunnleggande behova sine og for å sikre menneskerettane. Skjer ikkje det, fryktar ho «nye tragiske hendingar». Ho er positiv til at regjeringa vil flytte 20.000 migrantar frå øyane til fastlandet innan utgangen av året og ber dei få fortgang i prosessen.

