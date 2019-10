Vind aukar risiko for skogbrannspreiing i California

utenriks

Fleire tusen brannfolk kjempar mot klokka medan vinden enno ikkje er på det verste, for å få så god kontroll som mogleg, medan vêrvarselet indikerer at det kommande døgn kan ventast vindkast på over 36 meter per sekund i Santa Monica og i fjella i Los Angeles fylke.

Ifølgje den nasjonale vêrmeldingstenesta blir vinden i Santa Ana truleg bli den sterkaste for årstida hittil. Sørlege California har generelt mykje sterk vind på denne tida av året.

Glød og gneistar

Stormkasta er venta å nå ein topp klokka 3.00 natt til onsdag lokal tid og halde fram til utpå torsdagen. Følgjene kan fort bli store. Glødande og forkola bitar frå brannar kan flyge med vinden fleire kilometer, og er noko av det som blir mest frykta når vinden no aukar på.

– Det skal berre éin gloande liten bit til, éin gneiste av ein slik som blæs nedover, så startar ein ny brann i terrenget, seier brannsjefen i Los Angeles, Ralph Terrazas.

Dårleg kontroll

Tysdag kveld samanfatta Terrazas Kincade-brannen nord i delstaten og Getty-brannen i sør, vest for Los Angeles.

Kincade-brannen nord i California spreidde seg framleis, trass i innsatsen for å få bukt med flammane, og dekker no over 308 kvadratkilometer, altså over 308.000 mål. Delen som er under kontroll er framleis 15 prosent.

Over 90.000 bygningar er framleis i fare, så langt er 189 bygningar, av dei 86 bustader, øydelagde i brannen, medan 39 bygg, av dei 26 bustader, har fått skadar.

Getty-brannen, som starta nær det berømte Getty Center museum, braut ut måndag, og tysdag var 2.650 mål brunne ned, og 15 prosent var under kontroll klokka 19 lokal tid.

(©NPK)