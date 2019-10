Massegrav med 42 døde funne i Mexico

utenriks

Statsadvokaten i Sonora seier at det først vart avdekt rundt 12 kroppar førre veke, men at dei heldt fram å grave i helga og fant ytterlegare 30 sett med skjelett. To av dei var kanskje kvinner, ei slutning som er basert på kleda som er funne i grava.

Massegrava vart oppdaga av to grupper frivillige, kjent som «Sonoras leitande mødrer» og «Leitande frå Puerto Penasco». Det er ikkje uvanleg i Mexico med slike grupper, som består av slektningar og pårørande som leitar etter sakna personar. Dei undersøker mellom anna meldingar om moglege skjulte massegraver.

Fleire tusen menneske er sporlaust forsvunne i Mexico dei siste åra.

(©NPK)