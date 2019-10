Asylkrisa i Hellas blir stadig verre – kraftig auke i talet på båtar frå Tyrkia

utenriks

Ifølgje FNs høgkommissær for flyktningar (UNHCR) har 42.010 personar kryssa Egearhavet frå årsskiftet til 20. oktober. Det er over 10.000 fleire enn i heile fjor. Ikkje sidan EU inngjekk ein avtale med Tyrkia om å stanse båtar på tyrkisk side av grensa i mars 2016, har talet vore så høgt.

Avtalen opna for at dei som ikkje får asyl i Hellas, blir sende tilbake til Tyrkia. Men ventetida på å få asylsøknader behandla i Hellas er no opptil fleire år.

Greske styresmakter har allereie over tre gonger fleire asylsøknader til behandling enn dei har kapasitet til å behandle.

Overfylte leirar

Tysdag opplyste greske styresmakter at i alt 118 menneske kom til landet berre i løpet av morgonen, nokre av dei til Alexandropouli på fastlandet, andre til dei greske øyane.

Slik har det vore nærast kvar einaste dag dei siste månadene. det siste halvåret har talet på bebuarar i asylleirane på dei greske øyane dobla seg, og allereie før dette var kapasiteten sprengd.

Regjeringa i Aten har sidan i sommar sørgt for å flytte fleire hundre asylsøkarar til leirar på fastlandet, men mengda nykomne asylsøkarar er høgare enn talet som blir flytta, dermed blir leirane stadig fullare.

Vil endre asyllov

Statsminister Kyriakos Mitsotakis sa tidlegare i år at 10.000 personar skal flyttast frå øyar som Lesvos, Samos og Chios. No er talet oppjustert til 20.000.

For å få fortgang i asylprosessen har regjeringa i Aten planar om å endre lovverket slik at asylsøkarar ikkje får moglegheit til å anke avslag.

Den kraftige auken i talet på gummibåtar frå Tyrkia betyr likevel ikkje at det er lett å sleppe ut av tyrkisk farvatn.

Ifølgje Aegean Boat Report har nærare 2.500 båtar med over 80.000 menneske vorte stansa av tyrkisk politi eller kystvakt sidan byrjinga av året.

Vidare til Bosnia

Det er ikkje berre dei greske øyane som merkar straumen av menneske frå land som Afghanistan, Syria og Irak. Så langt i år har 11.452 kryssa grensa heilt nordaust i Hellas.

Desse blir ikkje omfatta av returavtalen mellom EU og Tyrkia, og mange av dei held fram nordover gjennom Nord-Makedonia, Serbia og Bosnia.

Sidan grensa vidare til EU-landet Kroatia er strengt vakta, endar mange opp i Bosnia, der det no bur tusenvis av flyktningar og migrantar på gatene og i ikkje-offisielle leirar. Dei regulære asylmottaka er overfylte.

