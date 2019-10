Nytt vitne skakar Det kvite hus

utenriks

Det kjem fram i den skriftlege forklaringa som fleire medium fekk tak i før Alexander Vindman møtte til høyring bak lukka dører i Kongressen tysdag.

Vitnesbyrdet til oberstløytnanten blir omtalt som eksplosivt, og republikanarar har mobilisert for å undergrave truverdet hans i forkant.

Vindman legg fram nokre av dei sterkaste bevisa hittil for skuldingane om at Trump misbrukte fullmaktene sine som president og braut vallovene for å få støtte frå Ukraina i forsøket på å bli attvalt neste år, skriv nyheitsbyrået AFP.

Vindman, som har tenestegjort for den amerikanske hæren i Irak og som seinare vart Ukraina-ekspert i USAs nasjonale tryggingsråd, kom til høyringa i Washington iført uniform og med medaljar på brystet.

Også denne komitéhøyringa var lukka, men ifølgje den skriftlege forklaringa fortalde oberstløytnanten at han personleg lytta til at Trump pressa Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj i ein telefonsamtale 25. juli.

Trump nektar for å ha gjort noko gale og meiner samtalen med Zelenskyj var «perfekt».

