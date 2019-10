Londons brannvesen får hard kritikk etter Grenfell Tower-brannen i 2017

utenriks

72 personar omkom då den 24 etasjar høge bustadblokka vart ståande i full fyr 14. juni 2017. Fleire av offera døydde etter at dei i nesten to timar fekk beskjed om å bli verande i den brennande bygningen.

Ifølgje ein ny rapport frå kommisjonen som granskar brannen, ville færre ha mista livet viss brannvesenet i London (LFB) hadde endra strategi tidlegare i staden for å halde fast på at folk burde halde seg i ro, melder BBC.

Rapporten, som er på rundt tusen sidan, skal leggast fram onsdag, men fleire britiske medium har på førehand fått tilgang til delar av han.

Her blir brannfolka som rykte ut, roste for sitt mot, medan brannvesenet som institusjon får skarp kritikk. Systematiske manglar førte til at dei tilsette var dårleg førebudde til å takle situasjonen og til manglande planlegging, fastslår granskarane.

Mellom anna hadde ikkje dei som tok imot nødsamtalane, fått opplæring i å handtere ein så stor pågang, noko som førte til at dei vart fullstendig overbelasta.

Rapporten kjem med direkte kritikk av LFB-sjef Dany Cotton, som skal ha opptredd oppsiktsvekkande ufølsamt ved å seie at ho ikkje ville gjort noko forskjellig i samband med brannen, ifølgje Sky News.

Rapporten konkluderer med at den viktigaste grunnen til at brannen spreidde seg så raskt, var at det på fasadane var brukte plater laga av brannfarleg materiale.

