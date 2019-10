Boeing-sjefen skal grillast i Kongressen – MAX-flya framleis på bakken

utenriks

Usikkerheita held fram å henge over MAX-flya, og det er høgst usikkert om Boeing vil greie å få flya på vengene igjen før året er omme, slik selskapet har planlagt.

Den 103 år gamle flygiganten jobbar framleis med å utarbeide tiltak som skal føre til at flymodellen igjen blir godkjent. Eit viktig spørsmål er i kva grad flygarane må gjennomgå testing i simulatorar slik at dei får prøvd seg på det nye styringssystemet. Både europeiske og canadiske luftfartsstyresmakter går inn for dette, medan det amerikanske luftfartstilsynet FAA meiner det er unødvendig.

Dennis Muilenburg er framleis Boeings administrerande direktør, eitt år etter den første av to fatale ulykker som blir knytte til styringssystemet til MAX-flya MCAS. Tidlegare i månaden mista han likevel rolla som styreleiar.

Tysdag og onsdag skal han gjennom ei rekke høyringar i Kongressen. Dei kjem til å avgjere om han blir sitjande som toppsjefen i selskapet.

Boeings verste krise

Dei to ulykkene skjedde med fem månaders mellomrom – først i Indonesia, såg i Etiopia – og kasta den amerikanske flygiganten ut i den verste krisa til selskapet nokosinne.

Tysdag var det nøyaktig eitt år sidan den første ulykka, der 189 menneske omkom då eit fly frå selskapet Lion Air styrta kort tid etter avgang frå Jakarta.

Men det var først etter den andre ulykka at alarmen gjekk om at noko måtte vere alvorleg gale med Boeings 737 MAX 8-fly. Då styrta eit fly frå Ethiopian Airlines like etter avgang frå Addis Abeba, omtrent på same måte. Blant dei 157 omkomne var norske Karoline Aadland (28).

Ulykka førte til at Kina allereie dagen etter gav ordre om at kinesiske flyselskap som hadde MAX-fly i flåten sin, måtte ta dei ut av drift. Fleire andre land i Asia og Europa følgde etter.

Ringde Trump

To dagar etter ulykka ringde Boeing-sjefen Donald Trump for å få støtte frå presidenten. Då han la på, trudde han at han hadde Trump på si side, skriv nyheitsbyrået AFP. Men slik var det ikkje. Dagen etter kunngjorde Trump at alle MAX-flya skulle setjast på bakken umiddelbart.

Framleis er heile Boeings flåte med nesten 400 MAX-fly ute av drift. Granskingsrapportar har konkludert med at noko var alvorleg gale med både rutinar og tryggingskulturen i Boeing, og saka har kosta selskapet milliardar av dollar.

Etter ulykka i Indonesia la Boeing all skuld på flygarane, noko som også førte til at selskapet lét vere å leite etter andre årsaker.

– Feilslått

Nettopp denne motstanden mot å innrømme feil, har bidratt til at flya framleis står på bakken, noko som er «ein katastrofe for selskapet og kundane deira», meiner Jim Hall, som tidlegare leidde amerikanske National Transportation Safety Board (NTSB).

Indonesiske etterforskarar konkluderte førre veke med at Lion Air-ulykka kom av ni forhold, mellom dei manglande opplæring av flygarar, dårleg utforming av styringssystemet MCAS og ein lemfeldig godkjenningsprosess.

Sjølv om Lion Airs flygarar var unge og uerfarne, avslørte rapporten òg at dei ikkje kjente til MCAS sidan programvara ikkje var nemnd i flymanualen.

Mista kontrollen

MCAS vart utvikla spesielt for MAX-flya for å hindre at det skulle stegle som følgje av tyngre maskiner enn på tidlegare modellar.

Systemet vart aktivert kort tid etter avgang på begge ulykkesflya etter at sensorane las dataa feil. Flygarane greidde ikkje å ta tilbake kontrollen over flya etter at dei plutseleg vende flysnuten nedover og rasa mot havet.

Ein rapport frå NTSB i september konkluderte med at både Boeing og det amerikanske luftfartstilsynet FFA feilvurderte korleis flygarane ville reagere på dei mange alarmane som vart utløyste i flyet.

Ein annan rapport i oktober konkluderte med at FAA mangla menneskelege ressursar og ekspertise til å vurdere MCAS, og at det derfor vart godkjent på sviktande grunnlag.

