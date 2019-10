Skogbrannkrise erklært i California, vind gjer alt verre

utenriks

Det melder brannvesenet i California i ei oppdatering søndag kveld.

Skogbrannen i vinregionen Sonoma nord i California, omtalt som Kinkade-brannen, vart tidlegare opplyst å dekke eit område på 120 kvadratkilometer, der 10 prosent var under kontroll, men søndag kveld var han nesten dobbelt så stor: 220 kvadratkilometer med kontrollen nede på 5 prosent.

94 bygg er så langt registrerte totaløydelagde og 17 bygg skadde. 79.575 bygningar er framleis i fare.

– To brannfolk har fått brannskadar i dag, vart det opplyst på ein pressekonferanse.

Det er sendt ut raudt brannfarevarsel for 43 av Californias 58 fylke.

Samtidig er talet på brannar til saman under snittet for oktober, ifølgje brannsjef Mike Bradley for region nord i California. Han seier mykje av det kjem av utplassering av utstyr på førehand, slik at mannskapa har klart å få dei fleste brannane under kontroll ganske kjapt.

Sterk vind

Guvernør Gavin Newsom uttalte tidlegare søndag at styresmaktene set inn alle tilgjengelege ressursar i kampen mot flammane på dei få, store brannane, men at det er svært vanskelege forhold.

Dette kjem i stor grad av vêrforholda. Det er kraftige vindkast, som er venta å halde fram måndag og då vere rundt 18–22 meter per sekund.

Rundt 180.000 personar har fått ordre om å evakuere heimane sine. Dette er den største evakueringa som sheriffkontoret i distriktet kan hugse.

For å unngå at gneistar frå kraftlinjer skal feiast av stad i den kraftige vinden og setje fyr på knusktørt materiale, har straumleverandøren Pacific Gas & Electric kutta straumforsyninga til 965.000 kundar. Ytterlegare 100.000 har mista straumen fordi linjer er blåsne ned eller på andre måtar er sett ut av funksjon.

Til saman er 2,7 millionar innbyggarar i California no utan straum.

Totalskadd

Det er venta at dei skal få straumen tilbake måndag, men nye planlagde kutt er varsla allereie tysdag og onsdag på grunn av nye vêrvarsel om liknande vindforhold med risiko for auka brannfare om straumen står på.

I området San Francisco Bay stansa to grasbrannar trafikken i periodar søndag, medan flammane kom farleg nær busetnad i Vallejo. Sør i delstaten har ein skogbrann totaløydelagt 29 bygg og forårsaka skadar på ytterlegare 42 i Santa Clarita nær Los Angeles. Av desse var høvesvis 24 og 36 bustader. Denne brannen blir søndag oppgitt å vere 70 prosent under kontroll, og evakueringsordren er oppheva.

