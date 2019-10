Siger for Die Linke, kraftig framgang for AfD i Thüringen

utenriks

Høgrenasjonalistane i Alternativ für Deutschland (AfD) fekk som venta kraftig framgang i valet søndag og enda med 23,4 prosent av stemmene, meir enn dobbelt så mykje som ved førre val i 2014.

Det tyske regjeringspartiet CDU mista meir enn 11 prosentpoeng samanlikna med førre val og enda med ei oppslutning på 21,8 prosent.

Det var på førehand venta at valet ville gi svar på om høgrenasjonalistane i AfD ville klare å halde på veljarane drygt to veker etter at ein mann drap to personar i forsøket på å angripe ein synagoge i byen Halle. AfD fekk kritikk i kjølvatnet av angrepet og vart skulda for å piske opp den antisemittiske stemninga i Tyskland. Meiningsmålingar før valet viste at oppslutninga om AfD hadde falle noko etter angrepet mot synagogen i Halle i delstaten Sachsen-Anhalt, som grensar til Thüringen.

Det enda likevel med at AfDs veljarar stemte partiet inn som det nest størst i delstaten, føre Angela Merkels CDU.

Mista koalisjonsfleirtal

AfD ser ut til å ha tatt stemmer frå alle kantar: Sosialdemokratane SPD i Thüringen fekk historisk låge 8,2 prosent av stemmene, ned frå 12,4 prosent i 2014. Dei Grøne, som styrer Thüringen i koalisjon med Die Linke og SPD, mista òg oppslutning og fall farleg nær sperregrensa på 5 prosent, til 5,2 prosents oppslutning.

Dei offisielle resultata stadfestar dermed at dei tre ikkje har fleirtal samla, noko som kan bli ei utfordring når den populære delstatsministeren frå Die Linke, Bodo Ramelow, skal inn i koalisjonsforhandlingar.

Ramelow sa seint søndag at veljarane igjen har gitt partiet hans mandat til å leie, og at han vil ta på seg den oppgåva.

Fleire stemte

Eit anna parti som også så vidt klarte seg denne gongen, var Liberale FDP, med same oppslutning som sist: 5 prosent.

Valoppmøtet var på 64,9 prosent, ein kraftig auke frå 2014 då berre drygt halvparten av veljarane, 52,7 prosent, møtte opp.

