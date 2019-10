Politico: Frankrike er med på tre månaders brexitutsetjing

utenriks

Franskmennene har vore eitt av landa som var skeptisk til å gi Storbritannia endå ei brexitutsetjing, men skal ifølgje Politico no vere innstilt på å følgje forslaget il EU-president Donald Tusk.

– Det vil høgst sannsynleg bli semje blant dei 27 attverande om ei utsetjing til 31. januar, seier ein tenestemann nær president Emmanuel Macron til nettstaden.

Det ligg an til at britane får ei fleksibel utsetjing til 31. januar, med moglegheit til å forlate unionen 1. desember eller 1. januar dersom dei er klare til det.

– Utsiktene til at det blir nyval i Storbritannia vart tydelegare gjennom helga, er ifølgje tenestemannen ein del av forklaringa til at Frankrike er på gli. I tillegg skal det presiserast at utsetjinga ikkje skal gi rom for ytterlegare forhandlingar, men skal gi EU moglegheit til å byrje å forbedere seg på ei framtid utan Storbritannia.

Det er venta at EU kjem med svar på Boris Johnsons søknad om ei utsetjing måndag. Han måtte be om det etter at han ikkje lykkast med å få utmeldingsavtalen godkjent i Parlamentet for ei dryg veke sidan.

Måndag ettermiddag skal Underhuset i London stemme over eit forslag om nyval.

