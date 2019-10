Labour-notat: – Ikkje stem for nyval

utenriks

Nyheitsbyrået har sett notatet der partileiinga ber representantane avstå frå å stemme.

Regjeringa vil måndag be Underhuset om støtte til å skrive ut nyval 12. desember. Vallova krev to tredels fleirtal for eit slikt vedtak, noko som betyr at 434 representantar må stemme for. Det er totalt 650 plassar i Underhuset.

Eit slikt fleirtal har ikkje Boris Johnson vore i nærleiken av å oppnå før, og dersom alle Labours 245 representantar gjer som dei har fått beskjed om, klarer han det ikkje denne gongen heller.

Underhuset starta måndagsmøtet sitt klokka 14.30 lokal tid og hadde fleire punkt på programmet. Då klokka nærma seg 17 i London, hadde regjeringa framleis ikkje fått lagt fram forslaget om nyval. Det er sett av halvannan time til debatt før avstemminga.

Opposisjonen har hittil motsett seg nyval fordi partiet først ville sikre seg mot ein potensielt kaotisk og kostbar avtalelaus brexit.

