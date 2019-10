Kinesisk kvinne vart mor i ein alder av 67

utenriks

Fødselen på eit sjukehus i Zaozhuang skjedde ved hjelp av keisarsnitt.

– Barnet har vorte skjenkt oss av himmelen, seier ektemannen til kvinna til ein kinesisk nyheitsnettstad.

Den 67 år gamle kvinna oppdaga at ho var gravid då ho var på sjukehus for ein helsesjekk. Sjukehuset opplyser at dei ikkje kan stadfeste at kvinna vart gravid på naturleg måte og ikkje med prøverøyr, sidan ho allereie var gravid då ho oppsøkte dei.

Den nyfødde jenta har fått namnet Tianci, som betyr «gåve frå himmelen».

