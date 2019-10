Johnson vil igjen be om nyval – EU nær semje om utsetjing

utenriks

Johnson vart tvinga til å gå vekk frå sitt tidlegare løfte om å gå ut av EU 31. oktober, etter at medlemmene av Parlamentet kravde at han bad om meir tid medan dei diskuterte skilsmissa frå EU og avtalen med Brussel.

Tidleg måndag møtest dei 27 EU-ambassadørane for å diskutere eit forslag, som skal innebere å utsetje brexit til 31. januar, men som også eit opnar for at Storbritannia kan trekke seg ut før dette, om Parlamentet ratifiserer ein avtale, ifølgje kjelder i Brussel. Dokumentet vart søndag sendt til dei 27 medlemslanda i EU.

Medlemslanda har i prinsippet allereie akseptert ei utsetjing for å unngå kaotiske tilstandar ved ein brexit utan ein skikkeleg avtale, men nokre land, som Frankrike har stilt spørsmål ved kor lang ei slik utsetjing bør vere.

Måndag blir ein skjebnedag for Johnson då han òg skal legge fram for Underhuset forslaget om nyval for tredje gong. Han vil fremme forslag om nyval 12. desember. Han står likevel overfor ei stor utfordring, då han treng to tredels fleirtal for å få forslaget gjennom, og ved dei to tidlegare forsøka fekk han ikkje eingong støtte frå halvparten av dei 650 parlamentsmedlemmene.

