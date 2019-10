Argentina stålset seg for marknadsreaksjon etter valsig til Alberto Fernández

utenriks

Dei 60 år gamle jussprofessoren Fernández hadde fått 48 prosent av stemmene då 99 prosent av var talt opp etter valet på søndag, ein soleklar siger. Sitjande president Mauricio Macri fekk 40,44 prosent, viser dei offisielle tala.

Fernández arvar den økonomiske krisa i landet, som har utløyst frustrasjonen som igjen har medført både høg valdeltaking og truleg at Fernández vann valet. Han har ikkje planar om å kvile på laurbæra.

Strammar inn

Allereie måndag skal han ha eit tidleg frukostmøte med avtroppande president Macri på palasset Casa Rosada for å førebygge skadeverknadene av at Argentina skal gå frå Macris marknadsøkonomivennlege strategi tilbake til peronistisk proteksjonisme.

I vente på nettopp dette skiftet fall verdien av pesoen førre veke med 5,86 prosent mot den amerikanske dollaren.

– Korleis marknaden reagerer no, avheng i stor grad av korleis dei to kandidatane reagerer, seier analytikar Raul Aragon ved La Matanza-universitetet.

– Det er svært viktig at dei umiddelbart sender signal om ro og stabilitet til marknaden og samfunnet, og dette må dei gjere saman og dei må handle saman, seier han.

Sterke kjensler

Det er knytt stor spenning til om Fernández vil makte å snu økonomien, og sterke kjensler er i sving. Søndag hadde fleire hundre støttespelarar samla seg utanfor bygningen der han bur. Dei ropte namnet hans taktfast og vifta med det argentinske flagget.

Feiringane braut ut etter at dei første valdagsmålingane viste at han låg an til å vinne. Kanalane TN, C5N og América local television spådde alle siger til Fernández.

Ifølgje styresmaktene gjekk valet søndag relativt fredeleg for seg.

Fernández' visepresidentkandidat er Cristina Fernández, den tidlegare presidenten i landet som styrte Argentina frå 2005 til Macri tok over i 2015.

Fernández og Fernández er ikkje i familie.

