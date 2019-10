Afghanistan meiner Baghdadis død er eit hardt slag mot terrorisme

utenriks

Ei gruppe som har støtta Baghdadi, har dei siste åra fått feste i austlege delar av landet og har ved fleire høve utførte dødelege angrep mot sivile.

– Hans død er eit hardt slag mot gruppa og mot terrorisme, skriv ein talsperson for Afghanistans president Ashraf Ghani på Twitter.

Det er uklart kva for koplingar den afghanske gruppa har til IS og kor stor gruppa eigentleg er. Ifølgje det amerikanske forsvaret kan ho bestå av 2.000 krigarar, medan styresmaktene i Nangarhar-provinsen meiner det er betydeleg fleire.

– No ventar vi at fleire skal overgi seg, seier ein talsperson for guvernøren i provinsen til nyheitsbyrået Reuters.

(©NPK)