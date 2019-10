USAs justisdepartement etterforskar si eiga Trump-gransking

utenriks

Avisa meiner justisdepartementet vil bli kritisert for å springe ærendet til presidenten i saka når det no blir opna etterforsking.

Statsadvokat John H. Durham har fått i oppdrag å leie etterforskinga, men det er ikkje kjent kva slags lovbrot han skal etterforske.

Justisdepartementet ville ikkje gi New York Times nokon kommentarar til opplysningane, som avisa har fått av to ikkje namngitte kjelder.

Har antyda spionasje

Durhams etterforsking tar utgangspunkt i ei «administrativ undersøking» av FBIs Russland-etterforsking. Denne skulle sjå på om FBIs innsamling av informasjon av kva som føregjekk i Donald Trumps valkampapparat, var lovleg. Justisminister William Barr, som vart innsett av Trump i februar, har tidlegare antyda at Trump-kampanjen vart utsett for spionasje.

Durham har myndigheit til å stemne vitne og krevje å få dokument utlevert. Han kan òg setje ned ein storjury og ta ut tiltale.

Sparket FBI-sjef

Trump har heil sidan han vart vald, kjempa mot skuldingar om at valkampapparatet hans fekk hjelp frå Russland.

Presidenten sparka sjefen for det føderale politiet FBI, James Comey, som sette i gang dei første undersøkingane av Russlands innblanding i valkampen og sambanda til Trumps valkamp.

Spesialetterforskar FBI-sjefen Robert Mueller har i ein rapport slått fast at Trump ei rekke gonger prøvde å hindre granskinga av saka. Ho konkluderte ikkje med om presidenten dermed hadde gjort seg skuldig i lovbrot, men Mueller har understreka at det ikkje betyr at Trump er uskuldig.

