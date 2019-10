USA sender fleire soldatar for å verne oljeproduksjonen i Syria

utenriks

– USA er forplikta til å styrke posisjonen vår nordaust i Syria saman med partnarane våre i SDF med eit auka militært nærvær, seier ein talsmann ved departementet.

Styrkinga av det militære bidraget i regionen skal hindre at oljefelt blir tatt tilbake av ekstremistgruppa IS eller andre «destabiliserande aktørar», heiter det i fråsegna.

Ifølgje The Guardian planlegg USA visstnok å sende stridsvogner og andre tunge, militære køyretøy. Det vil vere ei heilomvending av president Donald Trumps tidlegare ordre om å trekke alle troppar ut av landet, skriv avisa.

Meldinga kjem same dag som det er meldt om kampar mellom tyrkiske og syriske styrkar. Dei statlege syriske nyheitsbyrået Sana opplyste at regjeringsstyrkane vart angripne utanfor Tal Tamr torsdag, og at fleire syriske soldatar vart drepne då dei forsvarte seg mot det tyrkiske angrepet.

Også dei kurdiske SDF-styrkane skulda Tyrkia for å innleie ein større offensiv mot fleire landsbyar, i strid med våpenkvila som mellom Tyrkia og Russland.

Avtalen gir syriskkurdisk milits ein frist til tysdag. Innan då må dei ha trekt seg ut av ein drygt 30 kilometer brei sone langs den syrisk-tyrkiske grensa.

