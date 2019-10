Skjør fredsavtale får framleis EU-støtte

utenriks

Unionen utbetaler eit innleiande bidrag på 33,5 millionar euro, om lag 340 millionar norske kroner. Til no har EU gitt nærare 128 millionar euro til prosjekt som skal hjelpe tidlegare FARC-krigarar tilbake til samfunnet, melder Reuters.

Fredsavtalen mellom den colombianske regjeringa og Farc i 2016 markerte slutten på ein 50 år lang borgarkrig som kosta 260.000 menneske livet og dreiv fleire millionar på flukt.

Noreg la saman med Cuba til rette for fredsavtalen, som i Colombia har vore omstridt både på den politiske høgresida og blant Farc-tilhengjarar.

Fredsavtalen heng òg i ein tynn tråd etter at begge sider har skulda den andre sida for brot på avtalen. Utbrytarar frå FARC har varsla at dei tar til våpen, og president Ivan Duque truar med å setje inn hæren.

