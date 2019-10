Samla Nato gjentok støtte til Afghanistan

utenriks

– Nato forpliktar seg til å halde fram å bidra med trening og med pengar for å gjere afghanske styrkar betre i stand til å kjempe mot internasjonal terrorisme og legge til rette for fred, sa generalsekretær Jens Stoltenberg på ein pressekonferanse då møtet i Brussel var over fredag. Han seier han set pris på at afghanske styrkar spelte ei nøkkelrolle i å ta vare på sikkerheita ved presidentvalet i haust i landet.

– Alliansen har òg støtta dei amerikanske fredssamtalane og vil ønske ei gjenopptaking av desse velkommen, heldt Stoltenberg fram.

Nemnde Syria på nytt

Nato-sjefen gjentok òg bodskapen om at alliansen jobbar for ei varig politisk løysing i Syria og støttar initiativ for å oppnå dette. Situasjonen nord i landet har vore ei av dei dominerande sakene under møtet.

Der er han og forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) på linje. Statsråden understrekar at situasjonen i Syria er kompleks, og at mange av aktørane av naturlege årsaker ikkje deltar på eit Nato-møte.

– Dilemmaet er å finne ei løysing som kan løftast opp i FNs tryggingsråd og ha moglegheit til å nå gjennom der, sa Bakke-Jensen til norsk presse under møtet i Brussel.

Tyskland har fremma eit initiativ til ei internasjonal tryggingssone i Nord-Syria, fortrinnsvis med eit FN-mandat.

– Det er viktig å finne ei felles europeisk stemme, og dette heng litt saman med det tyske initiativet, meiner forsvarsministeren.

5G-sikkerheit

I tillegg til konfliktane, har Nato-ministrane diskutert sikkerheit i 5G-nettet i framtida og komme opp med nye minstekrav om risikovurdering. Der har det vore mest interesse knytt til eit punkt om å vurdere effekten av utanlandsk eigarskap, kontroll eller investering.

Medan Nato ikkje nemner konkrete land eller selskap, lét USAs utanriksminister det vere heilt tydeleg at amerikanarane er bekymra for Kina og Huawei.

– Europa bør ikkje undervurdere den bekymringa USA meiner Kina utgjer, åtvara han.

Auka budsjett

Ein gjengangar på Nato-møte dei siste åra er spørsmålet om byrdefordeling, bidrag og forsvarsbudsjett. Målet til alliansen er at alle medlemmene skal bruke 2 prosent av bruttonasjonalprodukt på forsvar innan 2024.

– Vi ser ein klar positiv trend. Vi er inne i det femte året på rad med auka budsjett i Europa og Canada. Innan utgangen av neste år inneber det ein auke på 100 milliardar dollar, sa Stoltenberg.

– Men vi må framleis gjere meir, og dette blir òg eit tema på Nato-toppmøtet i London i desember, la han til.

Noreg når førebels ikkje målet, men ligg på 1,8 prosent etter å ha auka gradvis dei siste åra.

– Den politiske prosessen varierer frå land til land. Medan danskane vedtar forsvarsbudsjett for fem år av gongen, vedtar vi statsbudsjett år for år og har dermed ikkje eit langsiktig vedtak å vise til. Men vi har fullfinansiert det vi sa i Forsvarets langtidsplan i 2016, og premissen for neste langtidsplan er å halde fram mot 2 prosent, seier forsvarsminister Bakke-Jensen.

Toppmøte i desember

Nato jobbar òg med å styrke sin eigen beredskap, mellom anna gjennom eit initiativ der medlemslanda skal stille med 30 bataljonar på land, 30 marinefartøy og 30 flyskvadronar som skal kunne vere klare på 30 dagar.

Noreg skal mellom anna bidra med F35-fly og dei nye overvakingsflya P-8 Poseidon.

– Alle jobbar for å oppfylle sin del, men litt av problemet er at når alle kjøper mykje nytt, så tar det tid å få det ferdig, seier Bakke-Jensen og viser til at dei aktuelle flya ikkje er klare enno.

– Vi er nær ved å oppfylle 4x30-initiativet, og vi håper det er på plass 100 prosent til toppmøtet i desember, sa den amerikanske kollegaen hans Mark Esper.

Stoltenberg har òg blikket retta mot møtet i London og avslutta med å seie at dei siste dagane har bidratt til å førebu grunnen for møtet til stats- og regjeringssjefane om halvannan månad.

