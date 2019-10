Regjeringsbygning sett i brann i irakisk provins

utenriks

Fleire tusen demonstrantar er samla på staden sør i Irak, og nyheitsbyrået AFPs korrespondent fortel at røyksøyler stig opp frå bygningen.

Fleire kontor som høyrer til politiske parti er òg stukke i brann andre stader i sør, opplyser politiet.

Minst to demonstrantar er drepne etter at styresmaktene har utplassert store tryggingsstyrkar i gatene for å slå ned på protestane i Bagdad.

Minst 95 blir oppgitt å vere såra. Den eine som mista livet, var ein eldre mann som døydde etter å ha fått pusteproblem som følgje av tåregassen, opplyser ein menneskerettsaktivist.

Demonstrantane meiner regjeringa har svikta når det gjeld å løyse problema i landet med høg arbeidsløyse og utbreidd korrupsjon, og protestane vart tatt opp att fredag etter ein tre vekers pause.

Fredag ettermiddag brukte tryggingsstyrkane tåregass mot demonstrantar som prøvde å krysse ei bru som leier over til den strengt vakta grøne sona, som husar regjeringsbygg og utanlandske ambassadar.

Ei veke ut i dei valdelege samanstøytane sette styresmaktene i verk ei gransking som konkluderte med at valdsbruken til tryggingsstyrkane var omfattande. 149 menneske hadde vorte drepne og over 3.000 skadde, ifølgje granskinga. Åtte personar knytte til tryggingsstyrkane vart òg drepne.

(©NPK)