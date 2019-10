Regjeringa i Jemen og separatistar er samde om å dele makta

utenriks

Dei to styrkane er begge allierte med den saudileidde koalisjonen som krigar mot jemenittiske houthi-opprørarar.

Houthiane tok i 2014 kontroll over store delar av det nordlege Jemen, mellom anna hovudstaden Sana, noko som førte til at den internasjonalt anerkjente regjeringa i Jemen vart driven sørover. Situasjonen utløyste ein borgarkrig som har kosta titusenvis av menneske livet. Presidenten i landet, Abed Rabbo Mansour Hadi, flykta til hamnebyen Aden og seinare til Saudi-Arabia.

I mars 2015 rulla Saudi-Arabia i gang ein storstilt offensiv mot houthiane med mål om å få Hadi tilbake ved makta. Krigføringa har ført det fattigaste landet i Midtausten inn i eit kaos av svolt og uro.

I august braut det likevel òg ut kampar mellom Hadis styrkar og separatistane i sør, som er støtta av Dei sameinte arabiske emirata, som igjen er ein del av den saudileidde koalisjonen. Kamphandlingane førte til at det vart stilt spørsmål ved om koalisjonen er for splitta til nokosinne å kunne overvinne houthiane.

Den tentative maktdelingsavtalen mellom regjeringa og separatistane tar sikte på at det blir oppretta ei ny regjering der det blir lik representasjon mellom politikarar frå nord og sør, medan houthiane er ekskluderte.

To jemenittiske tenestemenn opplyser til nyheitsbyrået AP at avtalen opnar for at Hadi kan vende tilbake til hamnebyen Aden sør i Jemen. Separatistane har gått med på å oppløyse militsane sine, som kan bli integrert i Hadis politistyrke.

