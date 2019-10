Morales utpeika som vinnar av valet i Bolivia

utenriks

Morales sa sjølv torsdag at han hadde sikra seg sigeren over motstandaren Carlos Mesa. Torsdag kveld melder valkommisjonen at Morales vinn det kontroversielle valet som har utløyst massive demonstrasjonar, gatekampar og generalstreik.

Resultata frå valkommisjonen viser at presidenten fekk 47 prosent av stemmene, medan utfordraren Carlos Mesa enda på 36,5 prosent etter at 99,9 prosent av stemmene er talt opp, skriv avisa El Deber.

Reglane i Bolivia tilseier at ein andre valrunde ikkje er nødvendig viss ein kandidat sikrar seg minst 10 prosentpoeng fleire stemmer enn den næraste motstandaren.

Fjerde periode

Morales sa torsdag at han er open for å halde ein valrunde nummer to i presidentvalet i landet, sjølv om han allereie har erklært seier.

Om resultatet skulle stå seg, startar Morales på den fjerde perioden sin som president i det søramerikanske landet. Det gir han til saman 19 år ved makta, føresett at han sit fram til perioden går ut i 2025.

Den tidlegare kokabonden og fagforeiningsleiaren vart president i 2006 og er allereie den lengst sitjande presidenten i Latin-Amerika. Han er òg ein av dei siste av dei venstreorienterte leiarane som kom til makta i Sør-Amerika på byrjinga av 2000-talet. Dei venstreorienterte regjeringane har sidan mista makta i både Brasil, Argentina, Chile og Ecuador.

– Men Bolivia er annleis, det går bra med oss, insisterte Morales på eit møte i sosialistpartiet MAS. Morales har dei siste åra vorte skulda for å bli stadig meir autoritær.

Protestar og kritikk

Opposisjonen har allereie protestert kraftig på dei førebelse resultata, og Mesa seier han ikkje vil anerkjenne resultatet. Han skuldar valstyresmaktene for å ha juksa under oppteljinga for at Morales skulle kunne bli sitjande i ein fjerde periode.

Valobservatørane har uttrykt bekymring for oppteljinga. Oppteljinga og resultatet har ført til opptøyar og samanstøyt mellom tilhengarar og motstandarar av Morales i hovudstaden La Paz. I byen Sucre vart hovudkvarteret til valkommisjonen tent på.

Opposisjonen oppmoda òg til ein landsomfattande generalstreik, og Mesa oppmoda tilhengarane sine til å halde fram demonstrasjonane for å sikre ein valrunde nummer to.

Både USA, EU, Argentina, Brasil og Colombia har foreslått at det bør gjennomførast ein andre valrunde for å rette opp igjen tilliten til valsystemet i landet.

